«Não estou preparado para conversar contigo» - Magoado, Cláudio Ramos recusa conversar com Catarina Miranda

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Quando fazes um direto no Instagram a achar que podes combater um gala da TVI...»

Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Espalhaste-te ao comprido com as tuas ações»

Cláudio Ramos afirmou estar magoado com Catarina Miranda

Catarina Miranda abandonou ontem o «Dilema» e, por isso, foi convidada a conversar com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a experiência.

Durante a conversa, a ex-concorrente do «Big Brother 2024» e do «Dilema» foi alvo de várias críticas por parte dos apresentadores.

Cláudio Ramos, que foi criticado por Catarina Miranda, pronunciou-se em relação ao assunto. «Eu tenho de te dizer. Acho que tu foste muito injusta comigo. Não é o momento para nós conversarmos, que eu não estou preparado para conversar contigo sobre o que aconteceu, mas acho que foste tremendamente injusta», começou por dizer Cláudio Ramos. «Eu fico muito magoado com as pessoas quando são ingratas. Eu acho que tu foste um bocadinho ingrata. Se calhar porque tu não tiveste noção do que eu cá fora te defendi o tempo todo que estiveste dentro da casa», continuou.

«Mas eu soube mais tarde», respondeu Catarina Miranda.

«Senti-me um bocadinho apunhalado. Acho que foste super injusta comigo, fiquei magoado, mas um dia nós havemos de conversar», concluiu o apresentador.

Veja aqui a conversa completa com Catarina Miranda.