Cercada pelo fogo Maria Cerqueira Gomes, entra em direto, ao telefone: «Eu não sei se estou a ir para um sítio seguro!»

Maria Cerqueira Gomes partilha imagem arrepiante

O programa «Dois às 10» foi interrompido para mostrar imagens do incêndio de grandes dimensões na zona de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro.

Cristina Ferreira revelou que Maria Cerqueira Gomes estava a caminho de Lisboa quando se viu numa situação desesperante: «Tenho Maria Cerqueira Gomes que vinha no caminho. Ela está cercada, neste momento, na zona da Albergaria, ainda não consegue entrar em direto connosco porque está, juntamente com os bombeiros, a tentar sair dali e está muito enervada com tudo o que está a acontecer.»

Passados alguns minutos Maria Cerqueira Gomes entrou em direto por telefone e revelou: «Comecei a perceber que o céu é cada vez mais escuro e a certa altura vi-me numa zona em que já não via o carro da frente. A verdade é que cheguei a Albergaria e não há saída possível» ... «Sendo que é tudo muito incerto porque eu vejo carros a irem na direção contrária. A questão aqui que se levanta é, eu não sei se estou a ir para um sítio seguro».

Veja aqui o testemunho da apresentadora, em direto: