O surpreendente crumble de morango que vai querer provar este verão

A sobremesa ideal para as altas temperaturas que se fazem sentir

No «Dois às 10», recebemos João Ribeiro, médico infeciologista, apaixonado por cozinha com uma receita de Crumble de morango com gelado de baunilha.

Ingredientes:

1Kg de morangos

200 gr Açúcar branco

Extrato de baunilha

Maizena

200 gr farinha

150gr de flocos de aveia

100gr açúcar mascavado

Sal

Canela

100gr de manteiga

Gelado de baunilha

Receita:

Aquecer o forno a 180ºC Misturar os morangos com o açúcar, a Maizena e o extrato de baunilha e por num tabuleiro untado Misturar numa taça todos os outros ingredientes até ficar uma massa homogénea Cobrir os morangos e levar ao forno Servir com uma bola de gelado

Bom Apetite!