24 anos depois, Liliana Matos revela detalhes exclusivos sobre o «Big Brother 2»

A ex-concorrente revela com que ex-concorrentes mantém o contacto e o nome do grupo de WhatsApp

Liliana Matos, ex-concorrente do Big Brother 2, esteve esta segunda-feira, 10 de março, no programa «Dois às 10», da TVI, onde recordou a sua experiência no reality show e partilhou detalhes sobre a sua vida profissional e familiar.

A ex-participante do formato confessou que, inicialmente, não queria entrar no programa, tendo sido incentivada pelos pais a aceitar o desafio. Liliana permaneceu na casa durante 40 dias e relembrou um detalhe curioso sobre os ganhos dos concorrentes na altura: «Ganhávamos 20 euros por dia no programa, ganhei no total 800 euros», revelou.

Liliana destacou as amizades que manteve ao longo dos anos com alguns ex-colegas de casa, como Maurício e Elsa, com quem continua a manter contacto através de um grupo de WhatsApp. No entanto, nem todas as relações foram pacíficas, mencionando que não criou laços com Verónica, com quem teve algumas diferenças.

Após a sua saída do programa, Liliana Matos passou por vários desafios para recomeçar a sua vida profissional. Inicialmente ligada ao setor automóvel, onde vendia e importava veículos, acabou por direcionar a sua carreira para a área imobiliária, sendo atualmente intermediária de crédito hipotecário.

A possibilidade de um regresso à televisão também foi abordada na conversa, a ex-concorrente não mostrou grande interesse no desafio.

Quase 24 anos depois da sua participação no «Big Brother 2», Liliana Matos reflete sobre a experiência como um momento marcante da sua vida.

Atualmente, Liliana dedica-se à sua profissão no setor imobiliário e à sua família, especialmente ao filho Rodrigo, de 17 anos. Mesmo com o passar dos anos, guarda com carinho as memórias da casa mais vigiada do país, valorizando mais as amizades e aprendizagens do que o prémio monetário.