A estreia de Catarina Miranda no «Dois às 10»

Catarina Miranda partilha as receitas que fazia na casa do «Big Brother»

Catarina Miranda estreou-se na cozinha das manhãs para preparar as suas famosas batatas com mel

Catarina Miranda preparou as suas famosas batatas com mel e um prato de bacalhau com camarão e molho cocktail, que cozinhava dentro da casa do «Big Brother 2024» que fazia as delícias dos concorrentes.

A ex-concorrente falou sobre a sua experiência enquanto repórter convidada no «Somos Portugal» e fez um balanço muito positivo «Eu adoro fazer aquilo!».

À conversa com Cristina Ferreira Catarina Miranda desabafou: «... se amanhã tudo correr mal na televisão as pessoas é que acham que eu estou preocupada, eu estou zero preocupada. Acho que é por isso que eu não tenho peso nenhum. Porque eu acho que há pessoas que fazem televisão e só sabem fazer televisão, eu não, eu antes de fazer televisão já trabalhei sete anos em cozinha, já fui empregada de mesa, já lavei pratos nos hotéis»

Veja aqui a conversa completa: