A reação de João Monteiro que está a dar que falar!

A TVI celebrou na passada quinta-feira, 22 de fevereiro de 2025, o seu 32.º aniversário com uma gala de luxo no Casino Estoril. O evento reuniu as maiores figuras da estação para uma noite repleta de glamour, emoção e momentos inesquecíveis. Entre os muitos visuais que marcaram a noite, um dos mais comentados foi, sem dúvida, o de Cristina Ferreira.

A apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI voltou a ser um dos destaques da noite, escolhendo dois vestidos assinados pelo prestigiado estilista João Rolo. Para a passadeira vermelha, Cristina Ferreira optou por uma peça sofisticada que realçou a sua presença inconfundível no evento.

A escolha da comunicadora não passou despercebida aos fãs e seguidores nas redes sociais, mas houve uma reação em particular que chamou a atenção: a do seu namorado, João Monteiro.

João Monteiro, ex-tenista e atual empresário, não resistiu a expressar a sua admiração pelo visual da companheira. O empresário mostrou o seu apreço ao interagir com as publicações de Cristina Ferreira no Instagram, deixando um "gosto" e contribuindo para a onda de elogios que rapidamente se multiplicaram na plataforma.

A relação entre Cristina Ferreira e João Monteiro tem sido alvo de curiosidade por parte do público, mas ambos mantêm a discrição, partilhando apenas alguns momentos especiais. Ainda assim, o apoio e admiração mútua são evidentes, como demonstrado nesta ocasião especial.

Além de Cristina Ferreira, várias outras personalidades da estação desfilaram com visuais sofisticados na gala dos 32 anos da TVI, tornando a noite memorável para todos os presentes e espectadores. O evento ficou marcado por homenagens, atuações especiais e a celebração do percurso da estação, que continua a ser uma das referências da televisão portuguesa.

Com um elenco repleto de estrelas e momentos inesquecíveis, a gala reafirmou o estatuto da TVI como uma das principais produtoras de entretenimento em Portugal.