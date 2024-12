A resposta inesperada de Maycon à questão de Cláudio Ramos: «Estás apaixonado?»

As previsões de Maycon para a grande final do «Secret Story 8»

Maycon nasceu no Brasil, mas está em Portugal desde os 4 anos. Neste momento, vive na Nazaré. É professor de skate e anima festas como MC. Admite que é tranquilo, mas não deixa que lhe passem a perna. No Secret Story, vai usar as qualidades de animador para distrair o resto dos concorrentes e, enquanto isso, analisá-los friamente para perceber seu o jogo. Está solteiro e confessa que é um pinga-amor: diz que um dos seus maiores dotes é estar rodeado de mulheres. Foi assim que se apresentou como concorrente da oitava edição do «Secret Story» que estreou a 15 de setembro de 2024, na TVI.

Maycon foi o 17º expulso do «Secret Story 8» o jogo acabou mais cedo para o concorrente que abandonou a casa na gala de domingo.

O concorrente esteve à conversa com Cláudio Ramos e esclareceu tudo sobre o seu relacionamento com Renata, as polémicas com Digo Alexandre e ainda revelou como está a ser o regresso à vida fora da Casa. O ex-concorrente afirmou que foi mais complicado do que estava à espera, mas está muito feliz com a simpatia e o carinho das pessoas.

Cláudio Ramos questionou se teria sido diferente se não tivesse numa relação com Renata e o convidado frisou que não sabe, porque não consegue viver do «e se».«Acho que os conflitos com a Renata foram as situações de jogo (…) acima de tudo, ela conseguiu mostrar que tenho que confiar nela e que aqui fora as coisas vão resultar»

O apresentador confrontou o ex-concorrente se a jovem não ultrapassou os limites com as suas atitudes e como falava com ele, às vezes. Maycon negou e disse que ela estava cansada, tal como ele.

Há questão:«São namorados?» Maycon respondeu: «Ainda não, tenho que fazer o pedido».

Maycon disse ainda estar apaixonado e que não há nada para resolver, visto que tiveram as conversas na casa. «Conheço a Renata, ela muitas vezes diz as coisas mais espontâneas, coração na boca. Analiso se era o que queria dizer, e ela vai-me dizer. Portanto, sei a pessoa com quem estou e tenho que saber lidar com ela».

«É muito complicado esta pressão que eu senti aqui fora de não verem ou não sentirem, ou etc. Mas, lá está, eu não queria fazer qualquer tipo de pedido lá dentro, porque havia várias consoantes, houve tudo o que aconteceu, as discussões e tudo mais. E então eu prefiro que seja entre nós, a nossa relação e acontecer tudo perfeito aqui fora».

