Ana Guiomar faz revelação surpreendente após entrevista no «Dois às 10»: «Sim, há um novo amor!»

«Tomei a decisão de muito em breve revelar quem é o meu novo amor»

A atriz Ana Guiomar recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo inesperado, momentos depois de marcar presença no programa «Dois às 10», da TVI, onde revelou detalhes sobre as suas férias de sonho no Brasil: «Viajei com amigos e estava lá o Diogo porque ele é meu amigo!».

Num storie de Instagram, a artista revelou que foi abordada sobre a sua relação de amizade com o ex-companheiro, o ator Diogo Valsassina, e aproveitou para deixar uma revelação que promete dar que falar.

«Fui questionada sobre a minha amizade com o Diogo e, sim, continuamos a respeitar-nos muito. Mas em breve terei algo mais para partilhar convosco…», escreveu Ana Guiomar, deixando no ar a possibilidade de um novo romance.

A atriz, que recentemente tem estado no centro das atenções devido à sua separação, adiantou ainda que, em breve, fará um anúncio sobre a sua vida amorosa. O comentário despertou curiosidade entre os seguidores, que rapidamente começaram a especular sobre quem poderá ser o novo amor de Ana Guiomar.