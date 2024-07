Após expulsão do «Dilema», Élvio Santiago revela momento de tensão: «Alguém a dizer que o meu rosto não inspirava confiança...»

O cantor fala de momento impactante que o afetou

Élvio Santiago foi o segundo concorrente expulso do «Dilema» com 68% dos votos, o cantor perdeu o duelo final com Igor Marchesi (32%) e está fora do reality show da TVI.

Em conversa com Cláudio ramos no «Dois às 10» o ex-concorrente começou por contar que entrou aceitou o desafio para ter mais visibilidade com a sua música. Porém, pensou em desistir quando viu os colegas a criticarem a sua postura no jogo.

«Ouvir que não era de confiança custou», começou por dizer. «Mudei a postura para agarrar a oportunidade. Muita gente quer estar ali», acrescentou.

«Eu demoro a dar-me a conhecer. É um defeito meu (…) Não estava preparado para o jogo, estava preparado para me divertir», salientou.

Cláudio Ramos não poupou nos elogios ao cantor afirma que ficou muito contente por Élvio ter entrado no «Dilema»: «Acho que tu merecias esta oportunidade!».

Veja aqui a opinião de Cláudio Ramos sobre o ex-concorrente: