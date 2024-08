Beatriz Prates revela o motivo da sua desistência

Na primeira entrevista de Beatriz Partes após desistir do «Dilema» a ex-concorrente contou que «desistir foi um ato de coragem»

Beatriz Prates esteve à conversa com Cláudio Ramos e explicou o motivo que levou a abandonar o «Dilema»: «A minha família é mesmo aquilo que eu tenho de mais importante. E nesse dia eu recebi a notícia de que a minha mãe já não estava bem psicologicamente por conta de tudo o que eu ouvia por parte dos comentadores e afins».

«E era aquilo que eu mais temia, na verdade, quando entrei, porque a minha mãe não escolheu esta exposição que estava a ter e ela não estava a lidar mesmo bem e eu não hesitei e quis ir para perto dela».

Cláudio Ramos questionou a ex-concorrente: «Ficas com pena?», a jovem respondeu: «Eu não fico com pena porque foi uma experiência incrível. Aquilo que eu retiro é só as coisas boas. E eu disse isto muitas vezes. Não leve o prémio, mas leve o prémio porque conheci pessoas incríveis e não fiquei com pena. Acho que tinha que ser assim. (…) Acho que foi um ato de coragem da minha parte» .

