Conheceram-se no «Big Brother» e agora mostram pela primeira vez na televisão o filho

A apresentação pública de Miguel será realizada no programa «Dois às 10», uma emissão que promete ser muito especial

Kelly Baron e Pedro Guedes, um dos casais mais conhecidos do público português, têm sido acompanhados de perto desde que se conheceram no "Big Brother VIP", a versão portuguesa do popular reality show. Desde então, a relação entre ambos tem sido sólida e cheia de momentos felizes, e agora estão prontos para partilhar um momento muito especial: a apresentação do seu filho, Miguel, pela primeira vez na televisão.

Miguel, o primeiro filho em comum do casal, nasceu em agosto de 2024. A expectativa dos fãs para ver as primeiras imagens do bebé era enorme, e agora esse momento finalmente chegou. Kelly Baron, natural do Brasil e ex-Miss Paraná, conquistou sucesso no mundo da moda e da televisão, e sempre se destacou pela sua simpatia e autenticidade. Antes de se juntar ao "Big Brother VIP", Kelly já tinha sido parte do "Big Brother Brasil 13", onde ganhou visibilidade. Mesmo com a formação em Direito, Kelly optou por seguir uma carreira na moda, como modelo, apresentadora, acumulando uma série de projetos bem-sucedidos ao longo da sua carreira.

Por outro lado, Pedro Guedes, que já é pai de Gabriela, de 16 anos, fruto da sua relação anterior com Telma Santos, vive agora este novo capítulo ao lado de Kelly. A sua relação, que começou no "Big Brother VIP", tem sido uma história de amor e cumplicidade, e o nascimento de Miguel em 2024 marcou a concretização de um sonho para ambos. A apresentação pública do bebé será realizada no programa matinal «Dois às 10», da TVI, amanhã, dia 12 de março, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Esta emissão promete ser um dos momentos mais emocionantes do programa, e os fãs estão a contar os minutos para verem as primeiras imagens de Miguel.

Recentemente, Kelly Baron partilhou um vídeo nas redes sociais que emocionou muitos dos seus seguidores. No vídeo, a influencer e o marido Pedro, com Miguel ao colo, mostram a despedida da família de Kelly, que ainda se encontra no Brasil: «Choro de despedida da família que fica no Brasil e o sorriso de alegria nas boas-vindas do Miguel ao conhecer a sua família portuguesa», escreveu Kelly na legenda, fazendo referência à saudade que sente da sua terra natal, mas também à felicidade de viver este novo capítulo em Portugal. «A partir de agora, o coraçãozinho do Miguel estará sempre dividido entre Brasil e Portugal», acrescentou Kelly, partilhando os seus sentimentos com os seguidores.

A saudade de estar longe da família é um tema com o qual muitas pessoas podem identificar-se, e os seguidores de Kelly não tardaram em comentar a publicação. «Lidar com a saudade faz parte da nossa vida! Quem aí também tem as famílias distantes?» questionou Kelly, recebendo inúmeras respostas de seguidores que partilharam as suas próprias experiências. «Opa, que fofura ♥️», escreveu um seguidor, enquanto outro comentou: «Sei bem quanto doloroso é. 😢 o meu pai está emigrado no Brasil. Beijinhos grandes.»

O amor, a saudade e a união familiar têm sido temas centrais na vida de Kelly e Pedro, e a apresentação do pequeno Miguel na televisão será um momento muito especial, não só para o casal, mas também para todos os fãs que acompanham a sua história. Este gesto simboliza a concretização de um sonho e uma celebração da família, demonstrando que, apesar da distância, o laço familiar permanece forte e inquebrável.