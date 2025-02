Cristina Ferreira continua a explorar temáticas ousadas. E esta vai surpreende-lo!

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

«Ouçam bem este excerto. É tão real, tão intenso, avassalador»

«Há muitas mulheres que acham que não gostam de sexo só porque não tiveram a experiência certa ou a pessoa certa do outro lado.» Esta é uma das frases do vídeo que Cristina Ferreira, apresentadora da TVI e uma das figuras mais icónicas do canal, partilhou esta terça-feira.

O excerto faz parte do podcast «Mulheres de Tomates», que neste terceiro episódio entrevista a influencer e nutricionista Samanta Colares.

As respostas ao vídeo na página de Instagram de Cristina Ferreira não se fizeram esperar. A atriz Maria Sampaio, do elenco da novela «Festa é Festa», comentou: «Não é só o parceiro certo, mas sim a mulher conhecer-se o mais possível, saber o que gosta e não gosta, explorar-se.»

Cristina Ferreira lançou no início de 2025 um projeto ambicioso e inovador chamado «Eu Sou Gira», um site e loja online que distribui produtos, como o viral PIPY, e conteúdos direcionados para mulheres.

Atualmente, a apresentadora encontra-se em Londres em viagem de trabalho.