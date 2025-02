Cristina Ferreira está de volta: veja look escolhido e o comentário sobre o filho

Cristina Ferreira responde a comentadora: «Tem 16, faz 17 em junho, está um homem!»

Após brilhar na gala do 32.º aniversário da TVI, Cristina Ferreira embarcou numa viagem de trabalho para Londres.

De regresso à condução do programa «Dois às 10» ao lado de Cláudio Ramos a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção do canal partilhou nas suas redes sociais um momento antes do início do programa destacando-se não só pelo visual escolhido, mas também por um comentário especial sobre o filho, Tiago.

Sempre atenta às tendências, Cristina Ferreira surgiu com um conjunto elegante. Nas imagens partilhadas no Instagram, a apresentadora exibiu uma camisa e umas calças de ganga, um estilo moderno, que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Durante o storie de Instagram, ouve-se a comentadora Luísa Castel-Branco perguntar a idade do filho da apresentadora. Cristina Ferreira responde com orgulho: «Tem 16, faz 17 em junho, está um homem!»

A apresentadora, que sempre manteve a vida do filho relativamente discreta, tem partilhado ocasionalmente pequenos detalhes sobre o seu crescimento. Tiago, fruto da relação com António Casinhas, é um dos pilares da vida de Cristina, e o carinho com que fala dele não passa despercebido aos fãs.