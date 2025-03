Cristina Ferreira: «hoje adoro o meu look». Já viu o look da apresentadora?

Do vestido de noiva ao look de festa… Veja como Cristina Ferreira entrou nos 46!

Ainda se lembra de Cristina Ferreira no Dança com as Estrelas? Recorde alguns looks icónicos

Cristina Ferreira, apresentadora da TVI, voltou a dar que falar nas redes sociais.

Hoje, através do Instagram, partilhou um story onde se mostrou rendida ao seu visual do dia. «Adoro o meu look», escreveu, referindo-se a um conjunto bege composto por um casaco e calças largas, uma escolha elegante e sofisticada.

A comunicadora, que faz dupla com Cláudio Ramos no programa matinal «Dois às 10», tem por hábito partilhar os seus visuais com os seguidores, recebendo sempre inúmeros elogios. Este look não foi exceção, com os fãs a destacarem a elegância e o bom gosto da apresentadora.

Cristina Ferreira é uma das figuras mais influentes da televisão portuguesa, não só pelo seu trabalho na TVI, mas também pelo impacto que tem no mundo da moda. Ao longo dos anos, tem consolidado uma imagem forte e marcante, sendo uma inspiração para muitos que acompanham o seu percurso.