David Maurício e Gabriel Sousa voltam a ser amigos? Revelações no «Dois às 10»

David Maurício e Gabriel Sousa voltam a ser amigos após conflitos no reality show

David Maurício e Gabriel Sousa deixaram para trás os desentendimentos que marcaram a sua passagem pelos reality shows da TVI. Depois de terem desenvolvido uma amizade no «Big Brother 2024», os dois ex-concorrentes viram a sua relação deteriorar-se ao longo do jogo. No entanto, foi no «Secret Story – Desafio Final» que tiveram a oportunidade de esclarecer os conflitos e reaproximar-se.

Na manhã desta terça-feira, 25 de fevereiro, Cláudio Ramos recebeu-os no programa «Dois às 10», onde falaram sobre a evolução da sua relação e a forma como conseguiram ultrapassar as divergências.

«Durante o Big Brother tivemos uma aproximação positiva, mas por causa do jogo e de tudo o que o rodeia, infelizmente tivemos um afastamento. Cá fora nunca conseguimos restabelecer as coisas», explicou David Maurício.

No entanto, a participação no «Secret Story – Desafio Final» acabou por ser determinante para a reconciliação: «Graças a Deus que fomos convidados para o SS para nos voltarmos a encontrar e a restabelecer a amizade», acrescentou.

A conversa foi marcada por momentos de reflexão sobre a pressão dos reality shows e a forma como as dinâmicas de jogo podem interferir nas relações pessoais.

Agora, os dois garantem que estão de bem um com o outro e prontos para seguir em frente com a amizade renovada.