De estrela na festa da TVI a noiva deslumbrante: veja os vestidos da recém-casada

Comentadora da TVI deslumbra com look icónico. E há um detalhe escrito nas costas que vai querer ver

A comentadora da TVI casou em segredo com um vestido de noiva de sonho!

Vera de Melo, a psicóloga e comentadora do «Dois às 10», de 43 anos, casou-se em segredo com Luís Fernandes, no passado dia 14 de fevereiro.

Em declarações à imprensa, a comentadora afirmou que o casamento decorreu exatamente como imaginava: «A cerimónia realizou-se ao final da tarde, num cenário encantador: a Quinta Conde de Valadares. O sol despedindo-se suavemente no horizonte, o silêncio cúmplice da natureza e um ambiente repleto de significado – exatamente como sempre imaginei que seria».

«Foi um casamento, discreto, sem ostentação, sem convidados em massa, apenas com a presença da pessoa mais importante da minha vida: a minha filha».

Já na Gala de aniversário da TVI a comentadora da TVI arrasou com look icónico com um detalhe que não deixou ninguém indiferente um pormenor nas costas que chamou todas as atenções: uma frase estampada em que se lia «ser feliz é uma escolha».

O que achou dos looks da nossa Vera de Melo?