Depois de entrevista com Cláudio Ramos, Joana Diniz declara-se ao apresentador

Veja as imagens do casamento de sonho de Joana Diniz

Joana Diniz afirmou nas redes sociais: «Gosto muito deste rapaz.»

Joana Diniz esteve à conversa com Cláudio Ramos no «Dois às 10» e falou do seu estado de saúde sem reservas, a ex-concorrente da «Casa dos Segredos» revelou todos os pormenores do diagnóstico que a pode levar á cegueira definitiva.

Veja aqui a conversa:

Joana Diniz falou do casamento com Flávio Miguel, dos filhos e ainda do seu projeto profissional que vai inaugurar em breve.

No final da entrevista, a ex-concorrente da «Casa dos Segredos» declarou-se ao apresentador. «Hoje estive nos Dois às Dez com o meu querido Cláudio Ramos 🩵 Gosto muito deste rapaz. Gostaram da entrevista?», questionou.