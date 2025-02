Diana sobreviveu a um ataque de cão aos 5 anos, uma amputação aos 14 anos, e uma trombose cerebral aos 18 anos

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

70 pontos na cabeça, 11 dias em coma, 1 amputação

A vida de Diana tem sido marcada por desafios inimagináveis. Com apenas 18 anos, já enfrentou três situações que colocaram a sua vida em risco: um ataque de cão aos cinco anos, um atropelamento grave aos 14, que resultou na amputação de uma perna, e, há três meses, uma trombose cerebral venosa. Apesar de tudo, continua a lutar com uma força impressionante.

Quando tinha apenas cinco anos, Diana foi atacada por um cão, um episódio que lhe deixou marcas profundas. A mordida atingiu a cabeça, obrigando-a a levar 70 pontos e a usar uma touca durante mais de um mês.

A sua mãe, Sandra, recorda o momento com angústia: «Eu vi a minha filha desfigurada! Pensei no pior.» Desde então, o medo de cães tornou-se uma realidade na vida de Sandra, e Diana perdeu parte da sua infância. «Sempre fui gozada porque era uma criança careca que tinha de usar touca», desabafa a jovem.

Aos 14 anos, Diana sofreu um acidente que mudou a sua vida para sempre. Estava a atravessar uma passadeira quando foi atropelada por um autocarro. O impacto foi brutal e deixou-a em coma durante 11 dias.

«Estava a passar a passadeira e acordei debaixo do autocarro», recorda Diana. A sua mãe soube do atropelamento através de uma chamada da escola, mas o verdadeiro pânico surgiu quando lhe entregaram as roupas ensanguentadas da filha.

O acidente deixou sequelas irreversíveis. Para sobreviver, Diana teve de amputar uma perna. Além das dificuldades físicas, a jovem passou a sofrer de ansiedade e ataques de pânico.

Há três meses, quando se preparava para colocar um adaptador que lhe permitiria usar uma prótese na perna, Diana passou por mais um momento crítico. Começou a sentir dores de cabeça intensas, que rapidamente evoluíram para uma trombose cerebral venosa.

Este problema grave levou-a a ficar internada durante três semanas, num novo teste à sua resiliência.

Apesar de tudo, Diana continua a enfrentar cada obstáculo com coragem. A sua história é um testemunho de resistência e determinação, provando que, mesmo perante as maiores adversidades, é possível continuar a lutar.