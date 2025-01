Do reality à realidade: Gonçalo Coelho revela desilusão com Maycon Douglas

Gonçalo confessa: «Eu acho que o santo do Leo não bate com o do João»

Gonçalo revelou estar desiludido com Maycon Douglas: «Lá dentro parecia uma pessoa, mas cá fora revelou-se outra completamente diferente.»

Esta manhã, 3 de janeiro, Gonçalo Coelho, segundo classificado da oitava edição do Secret Story, esteve no programa «Dois às 10», onde partilhou as suas impressões sobre a experiência no reality show, a relação com Margarida, e as suas opiniões sobre outros concorrentes. Apesar de não ter conquistado a vitória, Gonçalo mostrou-se satisfeito com o percurso.

Apesar de não ter vencido, Gonçalo mostrou-se contente com a vitória de Diogo Alexandre, que arrecadou 62% dos votos na final: «Sinto felicidade. Ele tinha uma grande necessidade de ser aceite e fico feliz por ele». A derrota não diminuiu a satisfação do jovem com o seu desempenho e o impacto positivo deixado no público.

Mas nem todas as relações construídas na casa foram positivas. Gonçalo revelou uma profunda desilusão com Maycon Douglas: «Lá dentro parecia uma pessoa, mas cá fora revelou-se outra completamente diferente. Parece que tudo estava planeado para ganhar o prémio». O jovem detalhou que, ao assistir a conteúdos sobre Maycon após o término do programa, sentiu uma quebra de confiança: «Não sinto verdade nele. Desiludiu-me muito. Cá fora percebo que algumas atitudes dele não eram genuínas».