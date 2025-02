Eduardo apaixonou-se por Mariana após a sua transição: «As pessoas não têm que aceitar, têm que respeitar»

Para Eduardo, Mariana é uma mulher completa, apenas com a diferença de não poder ter filhos.

No programa «Dois às 10», conhecemos a emocionante história de Eduardo e Mariana, um casal que desafia preconceitos e mostra que o amor supera todas as barreiras. Mariana, que nasceu Pedro, sempre sentiu que não pertencia ao corpo em que nasceu. Desde muito jovem, viveu momentos de angústia e incompreensão, como recorda: «Aos sete anos, no casamento do meu tio, comecei a chorar porque queria um vestido».

O processo de transição de Mariana foi longo e doloroso, marcado por uma luta contra a depressão e a busca por aceitação. Durante esse período, Eduardo, um amigo de longa data, acompanhou-a de perto. O que começou como amizade transformou-se em algo mais profundo quando Eduardo se apaixonou por Mariana após a sua transição. «Apaixonei-me pela garra dela», afirma ele, emocionado.

O casal, que se conheceu na escola, iniciou um relacionamento amoroso que culminou no casamento. No entanto, nem tudo foi fácil. Apesar do amor e da cumplicidade que os une, enfrentam desafios diários devido ao preconceito de algumas pessoas. «Somos muito incompreendidos», lamenta Eduardo. Ainda assim, mantêm-se firmes na sua relação e lutam por um futuro de respeito e felicidade.

Hoje, vivem uma relação feliz, provando que o amor verdadeiro transcende qualquer obstáculo. A história de Eduardo e Mariana é um testemunho de coragem, resiliência e, acima de tudo, de amor.

