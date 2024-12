Esqueça as cuecas azuis: conheça as tradições de passagem de ano mais insólitas

Há quem mergulhe em lagos gelados ou quem passe o ano no cemitério.

Por cá comemos 12 passas, mas no Brasil costumam saltar sete ondas do mar. Há várias superstições estranhas por estes dias. Damos-lhe a conhecer algumas das mais bizarras:

Passar a meia-noite num cemitério

Não é uma tradição com muitos anos, mas nas últimas décadas as famílias do Chile têm vindo a reunir-se no cemitério, de maneira a se sentirem mais próximos dos parentes ou amigos que já morreram.

Entrar num lago gelado na Sibéria

A Sibéria, já por si um local conhecido pelas suas temperaturas pouco convidativas, decidiu aproveitar o frio que lhe é característico para uma tradição de ano novo que não será para todos. Assim, a dia 1 de janeiro, há quem se atire para um lago gelado, como forma de ganhar força para o ano que acaba de começar.

Comer sete pratos no dia de ano novo

Há quem comece o ano com a resolução de comer menos e exercitar-se mais. Na Estónia, por sua vez, no primeiro dia do ano, comer sete refeições traz abundância para o ano novo.

Atirar pão contra a parede

Na Irlanda, atira-se pão contra a parede para afastar a má sorte e os maus espíritos. Há também quem acredite que esse gesto traz boa sorte e pão em abundância para os próximos meses.

Dinamarqueses partem partos

Na Dinamarca a chegada de um novo ano é celebrada com o arremesso dos pratos usados na refeição dessa noite. Antigamente a tradição passava por atirar os pratos contra as portas de pessoas amigas, num gesto que representava amor e bons presságios para o ano que acabou de chegar. Isso ainda acontece em algumas zonas do país. Os dinamarqueses acreditam ainda que saltar de uma cadeira na última “badalada” dá sorte e por isso este é outro ritual seguido naquele país.

Vai adotar alguma para a sua passagem de ano?

Bom Ano 2025!