Fábio Caçador esclarece afirmação e coloca tudo em pratos limpos

«Para mim a justa vencedora teria sido a Daniela...a Inês expôs muita coisa má cá para fora»

Fábio Caçador esteve à conversa com Cláudio Ramos e esclareceu o apresentador que questionou o ex-concorrente: «Li algures que tu disseste que não achaste que a Inês tenha sido a justa vencedora do programa. Porquê?».

«Para mim, eu seria o justo vencedor do programa, mas tirando a minha pessoa da equação, a justa vencedora teria sido a Daniela ou o David, primeiro, por terem entrado desde o início».

«E, segundo, a Daniela, tirando a parte negativa, das discussões e tudo mais, sinto que ela deu muito mais ao programa do que a Inês. E a Inês, na minha ótica, expôs muita coisa má e negativa cá para fora e só por isso é que eu disse isso»

O ex-concorrente do «Big Brother 2024» (ficou em terceiro lugar) ainda revelou um momento do qual não se orgulha: «Há coisas que não teria feito...a discussão com o David não teria acontecido».

