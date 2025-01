Gonçalo Coelho: O segundo lugar no «Secret Story 8» e o futuro com Margarida

Gonçalo confessa: «Eu acho que o santo do Leo não bate com o do João»

«Acredito que para ter um bom relacionamento é preciso começar por uma boa amizade. Conversar, entender, e resolver dificuldades juntos fortalece ainda mais o sentimento»

Esta manhã, 3 de janeiro, Gonçalo Coelho, segundo classificado da oitava edição do Secret Story, esteve no programa «Dois às 10», onde partilhou as suas impressões sobre a experiência no reality show, a relação com Margarida, e as suas opiniões sobre outros concorrentes. Apesar de não ter conquistado a vitória, Gonçalo mostrou-se satisfeito com o percurso.

Logo no início da conversa, Cláudio Ramos destacou o impacto positivo de Gonçalo e Margarida na casa. O apresentador elogiou a postura de ambos, sublinhando a empatia e a capacidade de se apoiarem mutuamente: «Vocês deram-nos a prova de que se pode ser divertido, bem-disposto e protetor das pessoas com quem escolhemos estar. Numa época em que o mundo está tão agressivo, a vossa relação destaca-se pela positiva», afirmou.

Gonçalo partilhou a filosofia que sustenta a relação com Margarida: o diálogo e a compreensão mútua. «Acredito que para ter um bom relacionamento é preciso começar por uma boa amizade. Conversar, entender, e resolver dificuldades juntos fortalece ainda mais o sentimento», explicou.

Gonçalo revelou como foi o início da sua relação com Margarida, que começou de forma casual nas redes sociais. Veja aqui o vídeo:

Vev