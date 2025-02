Há outro bebé a chegar na informação da TVI

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Trocaram os fatos pelos vestidos ousados! Jornalistas da TVI surgem mais sensuais do que nunca em Gala da TVI

Bebés a caminho! Isaura Quevedo e Sara Pinto anunciam gravidez

O ano de 2025 começou com uma grande notícia para Isaura Quevedo. A pivô da CNN Portugal revelou na noite de segunda-feira, 18 de fevereiro, que está grávida do primeiro filho, fruto da relação com Miguel Fidalgo.

A novidade foi anunciada no Instagram através de uma publicação conjunta com o marido, onde a jornalista partilhou imagens e um vídeo da sua barriga. Radiante com esta fase da sua vida, escreveu: «A barriga está aqui! Tenho estado ocupada a fazer crescer o nosso pequeno humano, na nossa nova casa. 2025 está-me a dar imensas razões para ser grata.»

A publicação rapidamente gerou inúmeras reações, com colegas e amigos a deixarem mensagens de felicitações. Entre os nomes que comentaram destacam-se Iva Domingues, Sofia Cardoso, Sara Sousa Pinto, Ana Patrícia de Carvalho, Zé Lopes e Alice Trewinnard, que celebraram com entusiasmo a nova etapa do casal.

A felicidade no meio jornalístico continua, pois Sara Pinto, outra conhecida pivô, também está grávida. Durante a Gala da TVI, realizada no Casino Estoril, a jornalista surgiu deslumbrante num vestido feito à medida que evidenciava a sua barriguinha de cinco meses e meio.

Sara Pinto e o marido, o engenheiro civil Edgar Alves Ribeiro, aguardam a chegada do terceiro filho, um menino cujo nome ainda não foi revelado. O casal já é pai de Vasco, de 4 anos, e Manuel, de 2 anos.

«É um momento de muita alegria ver a família crescer tal como sempre desejámos. Sempre quisemos ter três filhos com idades próximas e é com muita felicidade que estamos a preparar-nos para aumentar ainda mais o caos no nosso quotidiano.», partilhou a jornalista na red carpet do evento.

Com estas boas notícias, 2025 promete ser um ano especial tanto para Isaura Quevedo como para Sara Pinto, que se preparam para viver a maternidade com muita emoção e felicidade.