«Há uma coisa que poucos sabem»: O post viral de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira revelou como as mulheres da sua família, em particular a sua avó Antónia, desempenharam um papel fundamental na construção da sua identidade e valores.

Cristina Ferreira, a apresentadora da TVI de 47 anos, fez este sábado uma publicação poderosa no seu Instagram que rapidamente se tornou viral. A mensagem, acompanhada de uma fotografia da apresentadora do programa Dois às 10, começou com uma reflexão sobre o papel das mulheres na sua vida e como estas influenciaram a sua personalidade.

«Ontem, quando conversava com a ex-ministra da saúde Maria de Belém, falámos de como as mulheres que nos antecedem na família nos moldam a personalidade. Na vida dela as mulheres sempre foram figuras respeitadas e com voz. Tive a sorte de viver o mesmo. A história mais antiga que me é contada é a da avó Antónia, que dizem ter sido a verdadeira 'comandante' da família. Alta, forte, impunha regras e todos a ouviam. Morreu muito antes de eu nascer mas, o seu impacto deve ter sido tão grande, que deixou marca em todos. À minha volta só tenho mulheres independentes», começou Cristina, revelando como as mulheres da sua família, em particular a sua avó Antónia, desempenharam um papel fundamental na construção da sua identidade e valores.

Na publicação, a apresentadora também fez questão de elogiar a figura materna, referindo o exemplo de trabalho e dedicação da sua mãe: «Dou várias vezes o exemplo de trabalho da minha mãe, o amor ao meu pai, o deixar a sua carreira por ele sem ter deixado de ser livre, segura, e de ter o seu caminho. Quando se cresce assim não há nenhuma contrariedade que nos abale. Eu sempre soube que era capaz, igual, com os mesmos direitos. Tive sorte e fiz por ela.»

No entanto, Cristina não deixou de destacar os desafios que enfrenta como mulher e profissional. «Não há dia nenhum que não me queiram retirar o lugar que conquistei. Nenhum. Mas podem continuar. Há uma coisa que poucos sabem ou sentem, o AMOR é indestrutível. E estou rodeada dele. Bom sábado. ❤️», concluiu a mensagem, transmitindo uma força e confiança que têm marcado a sua carreira e vida pessoal.

A publicação de Cristina Ferreira rapidamente gerou uma onda de apoio nas redes sociais, com os seus seguidores a elogiar a sua coragem e sinceridade. Entre os muitos comentários que encheram a caixa de mensagens da apresentadora, destacaram-se algumas mensagens inspiradoras: «Sentir cada uma destas palavras ❤️", "Lindo texto! Mantenha essa força", "A vida não é para ser fácil, para ‘as ambiciosas’ ❤️", e "Enquanto tiver essas mulheres mesmo que sejam no coração... será forte, feliz e única. Também faz parte do meu amor e será sempre ❤️".

A apresentadora, que mantém uma relação discreta com João Monteiro há mais de um ano, continuou a mostrar a sua postura firme e independente, sendo um exemplo de força e resiliência para muitos.