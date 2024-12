João Ricardo elogia jogo de Diogo Alexandre e faz premonição

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

João Ricardo, 34 anos, de Oeiras. Empresário e, neste momento, é Diretor Geral de uma empresa de merchandising que abriu em sociedade com o irmão. Desde novo reconheceu a sua capacidade de liderança e de comunicação.

Treina Triatlo e acredita que a disciplina da modalidade o vai ajudar no Secret Story. Neste desafio, quer ganhar a medalha de ouro na modalidade «descobrir segredos». É impaciente, brincalhão e confessa que pode ser um pica-miolos. Entrar no Secret Story faz parte da sua lista de sonhos, que cumpre agora. Foi assim que se apresentou como concorrente da oitava edição do «Secret Story» que estreou a 15 de setembro de 2024, na TVI.

João Ricardo foi o 16 º expulso, o jogo acabou mais cedo para este concorrente que abandonou a casa na última Gala.

O concorrente esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ainda incrédulo com a sua saída, o ex-concorrente de Oeiras começou por afirmar que o seu objetivo ao participar era ganhar.

Falou da sua relação com Diogo Alexandre. O concorrente voltou a criticar o ex-colega e felicitou-o pela possível vitória: «O Diogo Alexandre é muito inteligente. Eu quero dar os parabéns ao Diogo Alexandre, porque vai conseguir ganhar este programa. O Diogo Alexandre consegue surfar a onda, ser inteligente e perceber o que é que lá em casa vende. Por isso, a nível de controlo emocional, tem um controlo gigante, pode e vai ser o vencedor da Casa dos Segredos».

«Contudo, é uma pessoa que eu não me identifico, não quero perto de mim e é desagradável», acrescentou.

João Ricardo considerou ainda que, de facto, teve algumas atitude para com Diogo Alexandre que não foram as mais corretas, não mostrando qualquer arrependimento: «Tudo aquilo que eu fiz na casa eu fiz de consciência tranquila… eu em relação ao Diogo só quero dar os parabéns».

Na reta final da conversa, Cristina Ferreira questionou o ex-concorrente sobre uma possível participação no «Desafio Final» e Cláudio Ramos afirmou: «Eu, pessoalmente, gostava de te ter [como concorrente]. Eu disse sempre que eu gostava, se dependesse de mim, que tu entrasses no Desafio Final. Porque eu acho que tu aprendeste muito e que farias um jogo diferente, com os erros»