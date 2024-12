Mãe de Diogo Alexandre fala sobre divórcio do filho: «Foi muito complicado»

Diogo Alexandre é um dos concorrentes mais polémicos do «Secret Story – Casa dos Segredos 8», a mãe do emblemático concorrente esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e durante o programa, Alice Mota recordou a fase difícil que o filho viveu depois de se divorciar.

O Diogo Alexandre tem 31 anos e vem de Sintra, neste momento, está ligado aos mercados financeiros, mas trabalhou durante 7 anos como farmacêutico. Confessa que é forreta e escolhe muito bem onde gastar o dinheiro. Está solteiro desde que se divorciou, mas diz que está disponível, apesar de ser cada vez mais seletivo. Na sua apresentação como concorrente afirmou que quis participar no Secret Story para ficar famoso e impulsionar os investimentos. É inteligente, observador e está convencido que vai fazer história por ser a pessoa que mais segredos irá descobrir.

Já na reta final do «No Secret Story - Casa dos Segredos 8», restava apenas um segredo, o de Diogo Alexandre! Margarida carregou no botão dos segredos e desvendou finalmente o segredo de Diogo Alexandre, o último para adivinhar desta edição. «Sou mórmon e fiz um voto de castidade» é o segredo que esconde Diogo e depois de muitas pistas e teorias, Margarida juntou todas as peças do puzzle e decidiu arricar, no Especial com Cristina Ferreira e acertou!

Curiosidade: Já sabemos quais foram as maiores pesquisas dos portugueses no Google em 2024. Entre os temas mais procurados, está «o que é ser mórmon», sendo este o segredo de Diogo Alexandre.

«Depois do divórcio ele fechou-se muito, foi muito complicado, ele gostava muito da mulher e teve de acabar. Ele sofreu muito, mesmo», contou a mãe de Diogo Alexandre. «O meu Diogo odeia a mentira. Uma das coisas que ele sempre me disse: «Mãe nunca me mintas, que eu não tolero a mentira», acrescentou.

