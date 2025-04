Mãe não vê a filha desde os dois anos: «É a única coisa que eu quero que ela saiba...»

Depois da filha lhe ter sido retirada e institucionalizada, a dor da separação da filha Ana nunca a abandonou

Elisabete partilhou uma história comovente. Há 16 anos que não vê a filha, desde que esta foi institucionalizada com apenas dois anos de idade. A decisão, marcada por muita dor e desespero, foi tomada numa fase em que Elisabete enfrentava dificuldades: não tinha casa, nem trabalho, nem apoio de ninguém.

Com apenas 26 anos e grávida de cinco meses, separou-se do pai da bebé e, num gesto de desespero e para evitar o ambiente de violência doméstica que vivia na casa dos pais, despediu-se da família, disse “até já” e fugiu. Confiou na ajuda de uma pessoa desconhecida, com quem apenas tinha falado por telefone. “Vais ser a minha salvação”, pensou, agarrando-se a essa esperança. A filha nasceu poucos dias depois da morte da mãe de Elisabete, num momento em que se sentia completamente perdida, mas pensou: "A minha vida vai começar de novo, vai renascer de novo, contigo”.

Mas depois da filha lhe ter sido retirada e institucionalizada, a dor da separação da filha Ana nunca a abandonou. “É duro, é difícil, é uma dor que não tem cura”, confessa em lágrimas. Hoje, com a filha já com 18 anos, Elisabete sente-se finalmente em condições de a encontrar: tem uma vida estável e continua a alimentar todos os dias a esperança de um reencontro. Durante todos estes anos, nunca deixou de celebrar os aniversários da filha, enviando mensagens, mesmo sem saber se chegariam até ela. “Sei que ela existe, porque o meu coração diz que ela existe”, repete, convicta.

Ao recordar os primeiros anos de vida da menina, Elisabete descreve uma criança “sorridente”, cheia de luz. Mas quando está com as outras filhas, a ausência da mais velha sente-se ainda mais. “Eu estou com as minhas filhas… e não estou.” É uma ferida aberta, que o tempo não conseguiu fechar. A sua maior dor é imaginar que a filha possa ter crescido a pensar que foi abandonada. “É a única coisa que eu quero que ela saiba: que ela me venha a ouvir, que eu era incapaz de abandonar.”

Agora, mais do que nunca, Elisabete sonha com o reencontro. E deixa um apelo, sentido e emocionado, para que a filha a possa encontrar. Porque, apesar de todos os obstáculos, nunca deixou de ser mãe. E nunca deixou de amar.

Veja a galeria com os momentos comoventes desta conversa.

