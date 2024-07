Miguel Bravo detido - Entrevista com mãe de menor alegadamente aliciada pelo cantor

O repórter Bruno Caetano entrevistou mãe de alegada vítima

Miguel Bravo foi detido por suspeita de abuso sexual de menor, o artista foi detido no recinto das festas de Porto Alto, nos camarins, momentos antes do espectáculo, que tinha agendado, a par com outros dois, em Óbidos e Viana do Castelo.

Em entrevista ao programa «Dois às 10», da TVI a mãe da vítima confirmou que Miguel Bravo «Pedia vídeos pornográficos» e ameaçava a menina: «Começou a dizer-lhe que se ela não fizesse os vídeos ia expor as fotos que tinha dela na Azaruja aos amigos, aos colegas».

A mãe revelou o conteúdo de mensagens enviadas pelo artista à menor: «Disse assim: «Faz lá, estou com vontade, está a apetecer-me e dou-te 20 euros. Podes vir aqui a Azaruja buscar os 20 euros»». No entanto, Miguel Bravo «chegou a oferecer 100 euros» à menina.

A queixa foi apresentada à polícia e a mãe da vítima foi falar com os pais de Miguel Bravo, uma vez que conhece a família e o próprio cantor.

O nosso painel da «Atualidade»: Vera de Melo, psicóloga, Paulo Santos, advogado e ex-inspetor da Polícia judiciária, e a advogada Sofia Matos analisam o caso.

