«Não se despediu, mas ficou em mim para sempre»: como se sobrevive à perda de um filho

Pedro foi ao hospital com febre e saiu sem vida.

No «Dois às 10», Andreia partilhou comovida o drama da perda do filho Pedro, um jovem descrito como «exemplar, cheio de sonhos» e que deixava uma marca positiva por onde passava. A sua história começou com uma febre persistente e terminou de forma trágica, sem uma resposta clara até hoje.

Visivelmente emociona contou que o filho esteve doente durante algum tempo e foi tratado inicialmente com antipiréticos e antibióticos. «O Pedro estava com febre há bastante tempo. Tomou um antibiótico que parecia resultar em janeiro, mas a febre não passou.» Após exames, o médico de família considerou o caso preocupante e encaminhou para o hospital.

A 3 de maio, Andreia levou Pedro ao hospital. Os médicos administraram novos antibióticos, que, segundo suspeitas da própria mãe, poderão ter desencadeado um choque séptico. «Esse choque séptico empurrou-o para os cuidados intermédios e depois para os intensivos», recordou. A partir daí, tudo se agravou.

«No dia 12 de maio, percebi que algo estava diferente. Quando fui visitar o Pedro, ele estava num estado alterado. Perguntei o que se passava. A enfermeira disse que tinha acordado do coma e estava muito agitado. Achei tudo estranho», contou. Às sete da tarde, Andreia recebeu o telefonema que nenhuma mãe quer receber: o estado cerebral de Pedro tinha-se agravado e o hospital preparava-se para o pior.

«Tentei estar com ele até ao fim, como sempre fiz. Estive. Até ao último minuto. E o caixão fechou.» Pedro foi cremado. As suas cinzas estão agora no quarto onde cresceu. «Fiz questão de as trazer para casa. É o espaço dele. Foi uma parte de mim que se foi… e que nunca mais volta. Tenho a certeza disso. Nunca mais vai ser igual. Nunca mais vai estar completo.»

Andreia vive agora com a dor e as perguntas sem resposta. Mas partilha a história do filho para manter viva a sua memória e para que outras famílias se sintam menos sozinhas na dor.

Veja aqui a conversa completa: