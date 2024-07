A resposta é simples: são ambos uma inspiração!

Durante as férias Cristina Ferreira partilhou uma imagem poderosa no seu Instagram.

«É emocionante ver como alguém pode inspirar assim uma criança. Milhões de pessoas», escreveu a apresentadora do «Dois às 10», referindo-se á inspiração que Cristiano Ronaldo é para todos.

A cena que relatou foi extremamente comovente. «Dois destes miúdos tinham uma camisola do Ronaldo. Um não tinha mais de 3 anos», relatou Cristina. «Quando passámos por ele, de sorriso no rosto, cantou o nome do Cristiano Ronaldo. Disse que era o melhor do mundo».

Mais tarde, Cristina Ferreira partilhou a mensagem que recebeu de uma fã: «O Cristiano é inspirador, indubitavelmente. Mas a Cristina também. Muito. (…) Gostava de ter tido a sua coragem. Talvez um dia tenha».

Ao que respondeu: «Recebo muitas mensagens assim. Não imaginam como me sinto sempre que as leio. Num misto de emoção e responsabilidade que só tem um caminho: continuar. Sempre».

Há pergunta: O que têm em comum Cristina Ferreira e Cristiano Ronaldo? A resposta só pode ser uma: são ambos uma inspiração à escala mundial!