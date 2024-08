Sérgio Rossi vê o seu nome envolvido em contexto de violência doméstica

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Ex-namorada de Sérgio Rossi afirma ser vítima de agressões por parte do cantor

O cantor alegou que foi vítima de violência doméstica por parte da antiga companheira, que acusa o ex-namorado do mesmo

Na «Atualidade» do «Dois às 10» os nossos comentadores Suzana Garcia, advogada, Joana Amaral Dias, psicóloga, e o inspetor da polícia judiciária Paulo Santos comentaram o caso que está a dominar as manchetes do dia, Sérgio Rossi envolvido em caso de violência doméstica.

Sérgio Rossi, alegou que foi vítima de violência doméstica por parte da antiga companheira Ana Rita, e já terá apresentado queixa na PSP, de Campo Maior. Por sua vez, a jovem terá alegado ser ela a vítima e apresentou também uma queixa.

