Susana Dias Ramos reage a polémica com Daniela Santos: «Dizia tudo outra vez, sem tirar uma vírgula»

Susana Dias Ramos esteve à conversa com Cristina Ferreira no «Dois às 10», a psicóloga viu-se envolvida em algumas polémicas fruto dos seus comentários no programa «Dilema» e hoje esclareceu tudo: «Eu não sou psicóloga ali. Eu não sou contratada como psicóloga ... sou a Susana que comenta, que calhou ter um curso de psicologia».

Em relação à ex-concorrente do «Dilema» Daniela Santos afirmou: «Eu não lhe faltei ao respeito, eu não a insultei, eu não disse que gostava dela ou não, eu não falei dela como pessoa», garantiu. «Não tem feito outra coisa se não falar acerca de mim. Não me importo de todo que ela fale, gostava era que ela falasse com conhecimento de causa: eu não tenho estandartes de sororidade e não defendo as mulheres acima de tudo!».

Susana Dias Ramos não está arrependida: «Dizia tudo outra vez, sem tirar uma vírgula. Detestei o jogo dela, achei deplorável mesmo! Não gostei, não consigo identificar-me com aquela atitude!».

