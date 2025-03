Tiago Rufino esclarece troca de mensagens entre o ex-marido Luan e outro concorrente

«Fiquei triste, mas agora já não. Sinto que vou ter sempre um amor por ele. Porque se ele me pedir alguma coisa, eu nunca consigo recusar»

Tiago Rufino foi convidado do programa «Dois às 10» desta segunda-feira, 10 de março, onde conversou com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira sobre a sua vida pessoal, nomeadamente a relação com o ex-marido, Luan Tiófilo, e o seu percurso no «Secret Story – Desafio Final.»

Durante a entrevista, o vencedor da «Casa dos Segredos 7» falou sobre a amizade que mantém com Luan Tiófilo, apesar do divórcio, garantindo que continuam em contacto regular. «Nós somos amigos, não somos íntimos, mas somos amigos. Falamos quase todos os dias. Acho que sempre o vou amar», confessou.

Tiago também revelou que sentiu tristeza ao saber que o ex-marido tinha assumido um novo relacionamento, mas assegurou que esse sentimento já ficou para trás. «Fiquei triste, mas agora já não. Sinto que vou ter sempre um amor por ele. Porque se ele me pedir alguma coisa, eu nunca consigo recusar», afirmou.

O ex-casal conheceu-se e apaixonou-se durante a sua participação na «Casa dos Segredos 7», em 2018, e manteve uma relação de cinco anos, protagonizando uma das histórias mais marcantes do programa.

Para além de falar sobre a sua vida pessoal, Tiago Rufino recordou também a sua participação no «Secret Story – Desafio Final», onde acabou por ser expulso com 12% dos votos. Durante a conversa, partilhou detalhes sobre os seus hábitos dentro da casa e revelou que tentou destacar-se logo nos primeiros dias.

O ex-concorrente assumiu ter provocado alguns colegas propositadamente, referindo episódios polémicos, como uma discussão com Inês e um confronto com Miguel, que culminou com este a atirar-lhe uma panela com água, danificando o seu microfone. Tiago Rufino falou ainda sobre a sua estratégia de jogo e sobre a importância de se diferenciar dos restantes concorrentes.

O ex-concorrente teve ainda a oportunidade de esclarecer tudo sobre a tão falada troca de mensagens entre Gabriel Sousa e o ex-mariso Luan Tiófilo:

Recorde a participação de Tiago Rufino na «Casa dos Segredos 7», em 2018: