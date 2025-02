Tragédia abate-se sobre família - Paulo perdeu a saúde, o trabalho e, tragicamente, o filho Tiago, de apenas 13 anos.

«É ele que está lá em cima a olhar por mim que me dá força»: Tiago morreu com apenas 13 anos

«Perdi quase tudo em dois anos,» lamenta Paulo, ainda sem respostas sobre o que realmente aconteceu com o filho.

Paulo sempre descreveu a sua vida como perfeita. Casado com Sandra, pai de dois filhos e proprietário da sua própria empresa de transporte internacional, sentia que tinha alcançado tudo o que sempre desejara. No entanto, num curto período de dois anos, a sua vida sofreu um revés devastador: perdeu a saúde, o trabalho e, tragicamente, o filho Tiago, de apenas 13 anos.

Até então, Paulo era um homem saudável e trabalhador. A sua rotina como camionista internacional exigia longas horas ao volante, mas isso nunca o impediu de estar presente para a família. No entanto, tudo começou a mudar quando começou a sentir um cansaço extremo, que inicialmente atribuiu ao desgaste profissional.

Com o tempo, os sintomas agravaram-se, levando-o ao hospital, onde recebeu um diagnóstico alarmante: os seus rins tinham deixado de funcionar corretamente e necessitava de iniciar tratamentos de diálise com urgência. A doença veio acompanhada de outras complicações graves, incluindo problemas cardíacos, que desde então têm adiado a hipótese de um transplante renal.

«O mundo caiu-me em cima. Não consigo andar, não consigo subir escadas, canso-me muito,» desabafa Paulo, cuja vida mudou drasticamente.

Enquanto enfrentavam os desafios da doença, Sandra e Paulo foram atingidos pelo pior dos golpes: a perda do filho mais novo, Tiago. O casal encontrou o menino morto no quarto, com uma corda ao pescoço. A causa da morte permanece envolta em dúvidas, sendo uma das hipóteses uma brincadeira com amigos que terminou em tragédia.

«Perdi quase tudo em dois anos,» lamenta Paulo, ainda sem respostas sobre o que realmente aconteceu com o filho.

A dor da perda tornou-se um peso insuportável para a família, já abalada pela doença de Paulo e pelas dificuldades financeiras que se seguiram.

Com um diagnóstico de insuficiência renal grave e problemas cardíacos, Paulo viu-se impossibilitado de continuar a trabalhar. A família, que antes vivia com estabilidade, passou a enfrentar dificuldades económicas severas.

A incapacidade de Paulo foi avaliada em 82%, e o seu coração funciona atualmente a apenas 40% da capacidade normal. Sem poder exercer a sua profissão, as contas começaram a acumular-se, tornando-se impossível manter todas as despesas, incluindo a prestação da casa.

Enquanto aguarda por uma consulta para avaliar a possibilidade de um transplante renal, o estado de saúde de Paulo continua a deteriorar-se. A incerteza sobre o futuro e a dor da perda do filho são agora uma constante na vida do casal.

Paulo e Sandra enfrentam diariamente os desafios impostos pela doença e pela tragédia que lhes tirou Tiago. A incerteza financeira e a luta pela sobrevivência fazem parte da nova realidade da família, que outrora tinha uma vida plena e feliz.

Apesar das adversidades, Paulo mantém a esperança de conseguir um transplante e de encontrar alguma estabilidade para si e para Sandra, que tem sido o seu principal apoio neste percurso de dor e superação.

A história de Paulo e Sandra é um retrato da imprevisibilidade da vida e da resiliência humana perante as maiores adversidades. O casal, que já enfrentou desafios impensáveis, continua a lutar diariamente, tentando encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo parece ter desmoronado.