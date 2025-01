Renata revela onde e com quem passou a primeira noite fora da casa

Renata abriu o coração e fez algumas revelações, uma delas foi o que Maycon lhe disse ao ouvido na final da «Casa dos Segredos»

Renata Reis ficou em terceiro lugar na «Casa dos Segredos 8» esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para esclarecr tudo sobre as polémicas, a relação com o Maycon e o terceiro lugar no pódio.

Renata fez a revelação mais esperada o que é que Maycon lhe disse ao ouvido, assim que se encontraram pessoalmente na grande final do reality-show: «Calma, coloca o coração no sítio. Está tudo bem, vens comigo», a ex-concorrente revelou que nessa noite foi com Maycon para a Nazaré, onde passou a noite.

Renata conta o que sentiu quando ouviu Cristina Ferreira dizer o seu nome na qualidade de terceira classificada: «Quando ouvi o meu nome só pensei: está tudo bem, não pensei em injustiça».

Cláudio Ramos questionou Renata: «Não há uma sensação de frustração por uma pessoa que deu tanto ao jogo? Tu tens consciência que deste muito ao jogo?» a ex-concorrente respondeu: «Não olho dessa forma, não sou eu que decido. A mim o que compete-me está lá dentro, fazer o que eu acho que poderia-se fazer de melhor ou que daria de alguma forma ao jogo, que ativaria de alguma forma os portugueses.».

Há pergunta de Cláudio Ramos: «O Gonçalo, para ti, é um segundo classificado justo? Para ti, como jogadora?», Renata respondeu: «Isso não dá para analisar, porque lá está, temos jogos completamente diferentes. Ele tem um registo completamente diferente do meu. Depende de quem vê, não é? Sim, e de quem analisa. E lá está, não dá para dizer que eu sou mais, que ele é menos.».

Renata assegurou que: «Eu fiz um bocadinho de tudo. O meu jogo passou por um bocadinho de tudo. Eu fiz rir, eu dei as minhas opiniões, fui frontal. Ou seja, não és que me defina só numa única coisa. Pelo menos na minha perspetiva e no que eu sei que dei. Obviamente que umas coisas têm mais relevância do que outras e têm mais peso, é o normal (…) queriam que soubessem quem é a Renata Reis. Era o que eu queria, era que as pessoas soubessem quem eu era e de alguma forma que eu deixasse a minha marca e que pudesse trabalhar com isso no futuro.».

Renata contou que ainda não decidiu com Maycon onde vão morar, recordamos que a ex-concorrente reside na Maia e Maycon na Nazaré, mas Renata assegurou que vão encontrar uma solução e revela que desde que sairam da Casa ainda não se deslargaram. Veja aqui o vídeo: