Rosa Bela reage a polémica e comenta o jogo de David Diamond

Rosa Bela esteve à conversa com Cristina Ferreira para fazer um balanço da sua participação no «Dilema» mas foi inevitável falar-se de preconceito

A atriz começou por explicar que aprendeu a relativizar o preconceito com o tempo, acerca da diferença de idades que tem com o marido (48 anos mais velho): «Eu já relativizo. Já relativizo. Está tudo bem, se calhar boicote-me por causa disso. E se calhar eu própria também acho que algumas coisas se calhar não correram tão bem porque eu já colocava o peso do preconceito»

«Eu achei que ia ser expulsa e veio-me logo a faixa a dizer, eu acho que o preconceito vai mexer aqui um bocadinho com esta nomeação, e vão-me expulsar porque eu continuo a achar que existe muito preconceito»...«Estava mais preocupada que os meus, voltar a colocar os meus pais em algumas situações delicadas e o Areia, claro. O meu irmão, que foram pessoas que sofreram muito ao longo de todo o meu percurso da minha relação»

A ex-concorrente protagonizou um momento polémico dentro da casa com o concorrente David Diamond e avançou: «...eu quando me insurgi mais sobre ele, (que eles dizem que se calhar foi expulsa por causa disso, está tudo bem), posso ter sido, posso ter sido, agora também ouvi dizer que o Areia também se exaltou ali um pouco, dando a opinião dele, pode ter sido por causa disso, não sei, não sei mesmo, mas está tudo bem».

A atriz admite que nunca achou que iria vencer o «Dilema»: «Eu para já nunca achei que ganhasse, nunca entrei ali com a ambição (…) queria ganhar, como é óbvio, queria chegar o mais longe possível, e o mais longe para mim, eu já ficaria feliz, porque também gosto de competir, mas nunca levei isto como a última coisa da minha vida, e vou dar o máximo (…) não, eu estava ali para que as pessoas realmente conhecessem-me, como Rosa, para me divertir, para entrar no jogo, que é os jogos, as dinâmicas…»

A ex-concorrente afirmou ainda que Mafalda Diamond só está a participar por causa do pai e este não percebe as suas fragilidades no jogo: «Não está a pensar no bem estar dela», afirmou.

Rosa Bela apontou Diana Lucas, Nelson ou Bernardina como os seu favoritos á vitória.

Veja aqui a conversa completa: