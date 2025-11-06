Ícone da música portuguesa dos anos 80 mantém-se como uma das mulheres mais bonitas do país

Quase quatro décadas depois de conquistar o país, continua a ser um dos rostos mais marcantes da música portuguesa e uma das mulheres mais bonitas do país.

Botas pretas, saia de tule e casaco de cabedal. Foi assim que, há quase 40 anos, Dora se apresentou em palco para cantar o inesquecível “Não sejas mau p’ra mim”. Entre uma infância e uma adolescência marcadas pela rebeldia, a jovem que sonhava ser bailarina acabou por encontrar o caminho na música — e, com ele, o sucesso.

Depois de vencer o Festival da Canção em 1986, Dora tornou-se uma das maiores estrelas da música portuguesa. A artista viveu intensamente os holofotes da fama, mas, aos 25 anos, decidiu afastar-se da ribalta e mudar-se para o Brasil, onde descobriu uma nova faceta: além de continuar ligada à música, foi também professora de inglês.

Apaixonada pelo Rio de Janeiro, Dora viveu uma década fora de Portugal, até regressar para continuar a perseguir o seu sonho artístico. Entre altos e baixos, a “menina das botas” brilhou em programas de televisão como “A Tua Cara Não Me É Estranha”, participou em vários teatros musicais e chegou a trabalhar com crianças numa escola de primeiro ciclo.

Hoje, aos 40 anos de carreira, Dora prepara-se para celebrar o marco com o lançamento do seu novo álbum, intitulado “Dora”. Um regresso cheio de significado para a artista que marcou gerações e que continua a ser vista como um símbolo de beleza, talento e autenticidade.

“É uma área difícil no nosso país e houve alturas em que já não queria esta vida”, confessou recentemente. Mas a paixão pela música falou sempre mais alto.

Dora é mãe de três filhos, de 41, 35 e 24 anos, e avó de Xavier, de 10. Apesar das mudanças, continua a inspirar com a mesma força, elegância e atitude que conquistaram o público português nos anos 80.

