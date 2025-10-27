«É o maior mito em relação ao sono». Especialista surpreende ao revelar o que causa muitas insónias

Sono: é assim que deve beber café para continuar a dormir bem

O psiquiatra Henrique Prata Ribeiro, autor do livro “Dormir é Fácil”, esteve esta segunda-feira no “Dois às 10”, onde desfez um dos maiores mitos sobre o sono e explicou porque é que muitas pessoas têm insónias sem razão clínica.

Há quem acredite que dormir oito horas por noite é uma regra universal, mas, segundo o psiquiatra Henrique Prata Ribeiro, essa ideia está errada e pode até estar na origem de muitas insónias.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o especialista foi direto: “Dormir é fácil para quem dorme bem. Não há horas certas para dormir — é o grande mito em relação ao sono, e isso causa muitas insónias. As pessoas tentam dormir oito horas quando, na verdade, não precisam, e acabam por recorrer a medicamentos desnecessariamente.”

O psiquiatra explicou ainda que a quantidade de sono necessária varia de pessoa para pessoa e que o mais importante é a qualidade do descanso, e não o número de horas dormidas. “Uma pessoa que durma seis horas consecutivas, sem despertador e de forma natural, é porque não precisa de mais”, sublinhou.

A mensagem é clara: o corpo sabe o que precisa, e forçar rotinas que não são naturais pode ser prejudicial.