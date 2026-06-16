Não espere pelo Prime Day: este aspirador vertical que aspira e lava já está com 47% de desconto

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Aspirador DREAME H12 Pro Ultra
Aspirador DREAME H12 Pro Ultra
Foto: Amazon.es
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O aspirador vertical mais desejado da Amazon bate recorde de desconto e permite poupar quase 140 euros antes do arranque oficial do evento.

Limpar a casa com baldes e esfregonas dá imenso trabalho e faz perder muito tempo. É por isso que o Dreame H12 Pro Ultra está a fazer tanto sucesso: ele aspira e lava o chão ao mesmo tempo, numa única passagem. Como a Amazon antecipou as promoções do Prime Day, este aparelho caiu para metade do preço, sendo a oportunidade ideal para quem quer poupar tempo e dinheiro.

Compre aqui o aspirador e poupe quase 140€

Quem já comprou confirma que a mudança vale muito a pena. O aspirador tem uma nota excelente de 4,2 em 5 estrelas e os compradores adoram a facilidade com que apanha os pelos dos animais e a eficácia da bateria para limpar a casa toda. Para quem tem pisos lisos, a opinião é unânime: é o fim da esfregona tradicional.

Aproveite a oferta antecipada e garanta o aspirador

Chão limpo e lavado num instante

A grande vantagem deste modelo é fazer o trabalho duplo por si. Ele vem com sensores inteligentes que percebem onde há mais sujidade e aumentam a potência sozinhos, sem que tenha de mudar nada. Além disso, o formato da escova foi feito para limpar mesmo colado aos rodapés e cantos, onde a sujidade costuma acumular-se.

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O aspirador limpa-se e seca-se sozinho

O melhor de tudo acontece quando termina a limpeza: o aspirador trata da sua própria manutenção. Basta carregar num botão e a escova lava-se com água quente a 60°C e seca com ar quente em 30 minutos. Isto evita maus cheiros e bactérias, sem que tenha de tocar na sujidade. Tudo isto com 16.000 Pa de força de aspiração para não deixar nada para trás.

Poupança de 140€ por tempo limitado

Com este desconto de 47%, poupa quase 140 euros de forma imediata. Mas atenção: por ser uma oferta "flash" do Prime Day antecipado, as unidades em stock devem esgotar muito  

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