Limpa sozinho, lava as mopas e está em promoção: este é o aspirador robot mais vendido da Amazon

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DREAME L10s Ultra Gen 2
DREAME L10s Ultra Gen 2
Foto: Amazon.es

Com milhares de avaliações e funções avançadas de limpeza autónoma, este robot está agora muito mais barato

Num momento em que os aspiradores robot estão cada vez mais presentes nas casas, há um modelo que se destaca entre os mais vendidos da Amazon e que está agora com um corte de preço difícil de ignorar. O Dreame L10s Ultra Gen 2, considerado um dos robots mais completos da sua categoria, baixou dos 507,25€ para 293,18€ durante o Prime Day, uma redução superior a 214€.

O interesse em torno deste equipamento não vem apenas do preço, mas sobretudo do nível de automação que oferece, aproximando-se de soluções de limpeza praticamente autónomas.

Um robot que faz mais do que aspirar

O Dreame L10s Ultra Gen 2 posiciona-se como um sistema de limpeza completo. Para além de aspirar, também lava o chão e gere automaticamente várias tarefas de manutenção, algo ainda pouco comum neste segmento de preço.

A sua potência de sucção chega aos 10.000 Pa, o que lhe permite lidar com pó fino, sujidade mais entranhada e pelos de animais em diferentes tipos de superfícies, incluindo tapetes e carpetes.

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A base que elimina quase toda a intervenção manual

Um dos pontos mais diferenciadores deste modelo é a estação base inteligente. Depois de terminar a limpeza, o robot regressa automaticamente para esvaziar o depósito de pó num saco de 2,5 litros, lavar as mopas e secá-las com ar quente.

Este processo reduz significativamente a necessidade de manutenção frequente, tornando o equipamento mais autónomo no dia a dia e libertando o utilizador de tarefas repetitivas.

Limpeza adaptada à casa e controlada por aplicação

Através da aplicação, é possível personalizar vários aspetos da limpeza. O utilizador pode ajustar níveis de água, definir rotinas específicas para cada divisão e acompanhar o mapeamento da casa em tempo real.

O robot também reconhece automaticamente zonas com carpetes e levanta as mopas para evitar humedecer os tecidos, ajustando o comportamento consoante o tipo de superfície.

O que dizem os utilizadores

Nas avaliações da Amazon, os utilizadores destacam sobretudo a sensação de autonomia total e a redução do trabalho doméstico. Muitos referem que deixam de se preocupar com tarefas como esvaziar o depósito ou lavar as mopas com frequência.

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A eficácia na recolha de pelos de animais e a consistência da limpeza são outros dos pontos mais mencionados, especialmente em casas com maior exigência diária.

Um dos destaques do Prime Day

Com o preço atual de 293,18€, o Dreame L10s Ultra Gen 2 assume-se como uma das ofertas mais fortes entre os aspiradores robot com estação de autolimpeza. A combinação entre tecnologia, autonomia e desconto coloca-o entre os modelos mais procurados desta campanha.

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