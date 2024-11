Momento de ternura entre Cristina Ferreira e bebé leva fãs a reagir: «O João [Monteiro] tem cara de bom pai»

Cristina Ferreira deixou os fãs rendidos ao momento em que pegou ao colo Duarte Maria, filho de Isa Oliveira e Domingos Terra, ex-concorrentes do reality show «O Triângulo».

«Fica-lhe muito bem» é um exemplo dos muitos comentários do mesmo teor que surgiram na publicação feita no Instagram do «Dois às 10», onde a apresentadora surge com o bebé a colo.

«Já vai treinando», «Só lhe falta outro bebé» e «O João [Monteiro] tem cara de bom pai» são outros comentários feitos pelos seguidores da página do programa da TVI, que se mostraram eufóricos com a possiblidade da apresentadora voltar a ser mãe, desta vez, ao lado de João Monteiro, o atual companheiro.

Recorde-se que Cristina Ferreira já é mãe de Tiago Casinhas, de 16 anos, fruto da relação com António Casinhas, que terminou há vários anos.

Sobre a possibilidade de voltar a ser mãe, a verdade é que já houve quem afirmasse que isso iria acontecer em breve.

Lembre-se que Cristina Ferreira conheceu o atual companheiro em 2023, durante a apresentação do «Big Brother», reality show onde o irmão de João Monteiro, Francisco Monteiro, se sagrou vencedor.

Cristina Ferreira é uma das apresentadoras de maior sucesso da televisão portuguesa e já apresentou vários formatos na TVI, tais como Você na TV, Uma Canção Para Ti ou A Tua Cara Não Me É Estranha, Apanha se Puderes, Dança com as Estrelas, All Together Now, Cristina ComVida, entre muitos outros.

Relacionados