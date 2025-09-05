Nunca mais vai sofrer com manchas no vidro do duche: a solução está em casa

Remover as manchas teimosas da porta de vidro do duche afinal é mais fácil do que imagina. Com ingredientes que provavelmente já tem em casa, pode devolver o brilho e a transparência ao vidro sem recorrer a produtos caros.

Se tem portas de vidro no duche, sabe como é difícil mantê-las sempre limpas e transparentes. Mesmo após a limpeza, as manchas esbranquiçadas ou foscas tendem a reaparecer.

De acordo com o site The Maids, estas marcas persistentes devem-se, na maioria dos casos, à chamada água dura — rica em minerais como cálcio e magnésio — que se acumulam no vidro e tornam a sua remoção complicada.

A boa notícia é que não é necessário investir em produtos caros para resolver o problema. Com ingredientes comuns que provavelmente já tem em casa, é possível devolver o brilho original ao vidro do duche.

A combinação de sal e água é eficaz contra manchas leves ou recentes. Basta misturar sal fino com um pouco de água até obter uma pasta, aplicar diretamente sobre as manchas e esfregar com um pano de microfibra. No final, deve limpar os resíduos com um pano húmido e secar com papel de cozinha ou um pano seco para evitar novas marcas.

Para manchas mais difíceis, o truque passa por misturar vinagre branco e sumo de limão em partes iguais, num borrifador. Aplique a solução sobre o vidro, deixe atuar entre cinco a dez minutos e esfregue com um pano de microfibra. Depois, retire o excesso com um pano húmido e seque bem a superfície.

Para prevenir o regresso das manchas, recomenda-se secar o vidro após cada utilização com uma espátula ou um pano seco. Em alternativa, pode aplicar semanalmente uma fina camada de vinagre, que ajuda a repelir o calcário e prolonga o brilho.