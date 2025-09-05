Nunca mais vai sofrer com manchas no vidro do duche: a solução está em casa

  • Dois às 10
  • Ontem às 14:59

Remover as manchas teimosas da porta de vidro do duche afinal é mais fácil do que imagina. Com ingredientes que provavelmente já tem em casa, pode devolver o brilho e a transparência ao vidro sem recorrer a produtos caros.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Se tem portas de vidro no duche, sabe como é difícil mantê-las sempre limpas e transparentes. Mesmo após a limpeza, as manchas esbranquiçadas ou foscas tendem a reaparecer.

De acordo com o site The Maids, estas marcas persistentes devem-se, na maioria dos casos, à chamada água dura — rica em minerais como cálcio e magnésio — que se acumulam no vidro e tornam a sua remoção complicada.

A boa notícia é que não é necessário investir em produtos caros para resolver o problema. Com ingredientes comuns que provavelmente já tem em casa, é possível devolver o brilho original ao vidro do duche.

A combinação de sal e água é eficaz contra manchas leves ou recentes. Basta misturar sal fino com um pouco de água até obter uma pasta, aplicar diretamente sobre as manchas e esfregar com um pano de microfibra. No final, deve limpar os resíduos com um pano húmido e secar com papel de cozinha ou um pano seco para evitar novas marcas.

Para manchas mais difíceis, o truque passa por misturar vinagre branco e sumo de limão em partes iguais, num borrifador. Aplique a solução sobre o vidro, deixe atuar entre cinco a dez minutos e esfregue com um pano de microfibra. Depois, retire o excesso com um pano húmido e seque bem a superfície.

Para prevenir o regresso das manchas, recomenda-se secar o vidro após cada utilização com uma espátula ou um pano seco. Em alternativa, pode aplicar semanalmente uma fina camada de vinagre, que ajuda a repelir o calcário e prolonga o brilho.

Temas: Duche Limpeza Dois às 10 Dicas

RELACIONADOS

Sal na sanita à noite e de manhã: o truque de limpeza que conquistou as redes sociais

O que precisa de limpar em casa antes do verão terminar

Diga adeus aos sprays: acabe em segundos com o cheiro depois de usar a casa de banho

Dicas

Os 5 tipos de amigos que todos precisamos ter na vida

Ontem às 17:02

O método infalível para se livrar do cheiro a tabaco na roupa

Ontem às 15:28

A forma mais rápida de identificar se um ovo está cozido sem o descascar

Ontem às 15:12

Cristina Ferreira está em Formentera, mas há uma praia a 1h30 de carro de Portugal que é quase igual

Ontem às 13:32

Diversão para toda a família: este parque português faz lembrar a Disneyland

4 set, 15:45

Saiba qual o fruto seco que os cardiologistas recomendam para proteger o coração

4 set, 15:30

Andamos a ignorar os germes da almofada? Trocar a fronha não resolve o problema

4 set, 15:14
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»

Ontem às 11:59

José ficou tetraplégico e viu o casamento chegar ao fim: «Ela não conseguiu lidar...»

16 jul, 11:57

«Sou o Goucha!»: Cláudio Ramos tenta enganar criança e a reação é hilariante

Ontem às 10:55

Ex-concorrentes do Big Brother recordam pânico e horror durante os incêndios de agosto

Ontem às 11:33

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

4 set, 16:25

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

Há 3h e 53min

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Ontem às 15:57

Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

Ontem às 08:58

Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida

4 set, 17:32

Fotos

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

Há 3h e 53min

Os 5 tipos de amigos que todos precisamos ter na vida

Ontem às 17:02

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Ontem às 15:57

O método infalível para se livrar do cheiro a tabaco na roupa

Ontem às 15:28