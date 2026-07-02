Dylan Fonte e Inês Gama anunciam novo membro da família: «O primeiro bebé»

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Dylan Fonte e Inês Gama recorreram às redes sociais, esta quarta-feira, para partilhar uma novidade especial com os seguidores.

Os ex-concorrentes do "Secret Story 9", que estão noivos e vivem juntos em Viana do Castelo, revelaram que a família aumentou com a chegada de um novo companheiro de quatro patas.

A novidade foi anunciada através de um vídeo publicado nas redes sociais, onde o casal não escondeu a felicidade. «Temos uma novidade para vocês, a nossa família cresceu. O primeiro membro bebé da nossa família», começaram por dizer.

De seguida, apresentaram o novo elemento da casa. «Apresentamos o Belae, a coisa mais fofa que vão ver hoje», partilharam.

A publicação rapidamente reuniu inúmeras reações dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho para o casal e para o mais recente membro da família.