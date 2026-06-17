Que luxo. Dylan Fonte oferece presente milionário a Inês Gama: «Ainda estou sem palavras»

Após separar-se de Afonso Leitão, Catarina Miranda «abre os cordões à bolsa» e volta a sorrir: «Mereces isso e muito mais»

O dia 18 de junho ficou marcado por uma celebração muito especial para Inês Gama. A antiga concorrente do Secret Story 9 completou 29 anos e foi surpreendida pelo noivo, Dylan Fonte, com um presente que a deixou sem palavras.

A relação entre os dois começou precisamente durante o reality show da TVI e, apesar de terem vivido um romance relâmpago dentro da casa mais vigiada do país, a verdade é que o amor resistiu ao tempo. Atualmente, o casal vive em Viana do Castelo, terra natal do empresário, e já está noivo.

Foi precisamente na cidade minhota que Inês Gama assinalou mais um aniversário, rodeada pela família e amigos mais próximos. No entanto, a aniversariante não fazia ideia do que a esperava.

Segundo mostrou nas redes sociais, a esteticista acreditava que iria apenas jantar fora com o companheiro. Ao chegar ao local, encontrou várias pessoas reunidas para a surpreender e, no centro das atenções, estava um automóvel BMW decorado com um enorme laço.

Visivelmente emocionada, Inês Gama partilhou o momento com os seguidores e deixou uma mensagem de agradecimento.

“E eu que achava que ia jantar fora com o meu namorado, fui presenteada com a família toda que ganhei em Viana, um obrigada GIGANTE é pouco para vocês. No meio deles estava a prenda que o Dylan Fonte me andou a esconder. Ainda estou sem palavras, amo-o mais do que consigo descrever”, escreveu.

O vídeo da surpresa rapidamente reuniu inúmeras reações dos fãs, que fizeram questão de felicitar a ex-concorrente da TVI pelo aniversário e pelo momento especial vivido ao lado do noivo.