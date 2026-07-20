Luxo e elegância. Dylan Fonte e Inês Gama abrem as portas da nova casa: «Ficou linda»

Inês Gama e Dylan Fonte estão a viver uma nova etapa da vida a dois. O casal revelou, através das redes sociais, a casa para onde se mudou recentemente e mostrou pela primeira vez alguns dos espaços já concluídos do novo lar.

Na publicação, Inês e Dylan abriram as portas da cozinha e da sala, deixando os seguidores curiosos para conhecer o restante da habitação. A decoração moderna e acolhedora conquistou rapidamente os fãs, que não pouparam elogios ao casal. «Finalmente conseguimos mostrar-vos a nossa casinha pronta 😍 curiosos para ver o resto? 🤭», escreveram na legenda da partilha.

Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho e admiração pela nova casa. «Ficou linda», «Que casa linda e maravilhosa como vocês» e «Que sejam muito felizes no vosso lar» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Inês Gama e Dylan Fonte têm partilhado vários momentos da vida em conjunto nas redes sociais e esta mudança representa mais um passo importante na relação. Agora, os fãs aguardam com expectativa para descobrir os restantes espaços da nova casa do casal.