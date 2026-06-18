O segredo que Dylan Fonte conseguiu guardar de Inês Gama: «Um mês a esconder»

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Depois de surpreender Inês Gama com um carro no dia em que a ex-concorrente do Secret Story 9 celebrou o 29.º aniversário, Dylan Fonte voltou a recorrer às redes sociais para reagir ao momento especial.

O ex-concorrente do Secret Story partilhou uma mensagem emotiva dedicada à noiva, revelando que teve de guardar o segredo durante várias semanas para conseguir concretizar a surpresa.

“Um mês a esconder a surpresa à minha princesa, mas valeu muito a pena pela felicidade dela”, escreveu.

A reação surge depois de Inês Gama ter mostrado aos seguidores o momento em que descobriu a prenda. A esteticista pensava que ia apenas jantar com o namorado, mas acabou por ser surpreendida pela família que construiu em Viana do Castelo e pelo novo automóvel, decorado com um enorme laço vermelho.

Agora, foi a vez de Dylan Fonte abrir o coração e falar sobre a relação que mantém com a antiga concorrente da TVI. “Tem sido um prazer viver ao teu lado e irei fazer tudo para retribuir a felicidade que me proporcionas todos os dias”, declarou.

O empresário mostrou-se ainda confiante em relação ao futuro do casal, que está noivo desde o início deste ano. “Tenho a certeza que vamos construir juntos uma linda história de amor”, acrescentou.

Recorde-se que Inês Gama e Dylan Fonte apaixonaram-se durante a participação no Secret Story 9. Atualmente vivem juntos em Viana do Castelo, terra natal do empresário, e continuam a partilhar vários momentos da relação com os seguidores nas redes sociais