Longe do ecrã, Dylan descobre o segredo de Marisa e Pedro. E há vídeo da reação

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:01

Longe do ecrã, Dylan acabou por tropeçar no segredo mais bem guardado de Marisa e Pedro e a sua reação inesperada ficou registada em vídeo.

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo do «Secret Story 9». Assim que chegou ao estúdio, mostrou-se surpreendido com o desfecho da votação e acabou por ser confrontado com a opinião dos comentadores Flávio Furtado e Bruna Gomes. Mais tarde, já sentado na plateia com os restantes ex-concorrentes e enquanto decorriam as nomeações, terá sido então confrontado com o segredo que mais tem dado que falar: que Pedro e Marisa são casados e têm dois filhos em comum.

Nas imagens captadas na plateia, é possível ver Dylan totalmente surpreendido, de boca aberta, enquanto Sandro lhe revela alguns detalhes.

