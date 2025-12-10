Depois de mudar a cor do cabelo, Dylan toma outra decisão que vai deixar Inês em 'choque'

Depois de surpreender com um novo visual, Dylan, do Secret Story, decidiu manter a ligação com Inês para sempre.

Desde que saiu da nona edição do “Secret Story - Casa dos Segredos”, Dylan Fonte tem vivido a adaptação ao mundo cá fora, mas há algo — ou melhor, alguém — que continua sempre presente: Inês Gama, a concorrente por quem se apaixonou dentro da casa mais vigiada do país.

Esta terça-feira, 9 de dezembro, o ex-concorrente recorreu ao Instagram para mostrar a sua mais recente tatuagem: a palavra “amour” (“amor”, em português), gravada num dos dedos da mão. Uma escolha que não tardou a gerar reações e comentários atentos.

O motivo? Os seguidores mais atentos repararam rapidamente que Inês Gama tem exatamente a mesma tatuagem, no mesmo dedo — um detalhe impossível de ignorar para quem acompanhou o romance dos dois no reality show. (Veja na galeria em cima)

O gesto foi criticada por uns mas também interpretado por muitos como uma forma de Dylan manter viva a ligação à jovem, agora que já não estão juntos dentro do jogo. Mesmo fora da casa, o ex-concorrente parece querer mostrar que o sentimento continua intacto.