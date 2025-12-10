Depois de mudar a cor do cabelo, Dylan toma outra decisão que vai deixar Inês em 'choque'

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:55

Depois de surpreender com um novo visual, Dylan, do Secret Story, decidiu manter a ligação com Inês para sempre.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Desde que saiu da nona edição do “Secret Story - Casa dos Segredos”, Dylan Fonte tem vivido a adaptação ao mundo cá fora, mas há algo — ou melhor, alguém — que continua sempre presente: Inês Gama, a concorrente por quem se apaixonou dentro da casa mais vigiada do país.

Esta terça-feira, 9 de dezembro, o ex-concorrente recorreu ao Instagram para mostrar a sua mais recente tatuagem: a palavra “amour” (“amor”, em português), gravada num dos dedos da mão. Uma escolha que não tardou a gerar reações e comentários atentos.

O motivo? Os seguidores mais atentos repararam rapidamente que Inês Gama tem exatamente a mesma tatuagem, no mesmo dedo — um detalhe impossível de ignorar para quem acompanhou o romance dos dois no reality show. (Veja na galeria em cima)

O gesto foi criticada por uns mas também interpretado por muitos como uma forma de Dylan manter viva a ligação à jovem, agora que já não estão juntos dentro do jogo. Mesmo fora da casa, o ex-concorrente parece querer mostrar que o sentimento continua intacto.

Temas: Dylan Secret Story Ines Dois às 10

RELACIONADOS

Troca de acusações continua fora do «Secret Story». Vera responde a Dylan: «Mais vergonha tinha eu»

Dylan mostra-se de regresso à vida real e faz pedido aos fãs do «Secret Story»

Fora do Estúdio

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

Ontem às 15:49

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Ontem às 15:32

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Ontem às 15:01

Morreu Clara Pinto Correia. Escritora foi encontrada morta em casa

Ontem às 14:45

Mãe de atriz da TVI revela novidade na família: «Muito amor»

Ontem às 12:58

Ao mesmo tempo que brilha nas novelas, galã da TVI abraça nova profissão: «Iniciei uma nova jornada»

Ontem às 12:07

Fernanda Serrano vive imprevisto na Gala dos Sonhos e é 'socorrida' por famoso apresentador

Ontem às 09:35
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Há 3h e 31min

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Há 1h e 59min

Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»

8 dez, 11:39

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Hoje às 09:55

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

Ontem às 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

3 dez, 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Fotos

Eva encontrou o filho de 18 anos sem vida em plena via pública: «Cheguei ao pé dele e senti a cara fria»

Há 2h e 1min

De 304 para 215 euros e quase 900 vendas no último mês. Este robot da Xiaomi está imparável

Há 2h e 16min

Num casamento cheio de famosos, foi esta atriz portuguesa que apanhou o bouquet da noiva

Há 3h e 3min

«Quase tão famosa como Cristiano Ronaldo»: a portuguesa que está a correr mundo com o beijo ao namorado

Há 3h e 56min