Dylan mostra-se de regresso à vida real e faz pedido aos fãs do «Secret Story»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:21

Dylan, o concorrente expulso do «Secret Story», deixou um pedido em vídeo.

Dylan, recentemente expulso do Secret Story 9, falou pela primeira vez nas redes sociais sobre a forma como viveu a saída do programa. Num vídeo partilhado no Instagram, o ex-concorrente agradeceu as mensagens de apoio, mas aproveitou também para responder às críticas e esclarecer alguns momentos que marcaram a sua participação.

“Já tinha pensado gravar o vídeo ontem, mas não consegui. Estou aqui de volta à vida real”, começou por dizer. Com postura sincera, Dylan assumiu que nem sempre esteve à altura das expectativas dentro da casa: “Também disse coisas e fiz coisas de que se calhar não me orgulho.”

Contudo, deixou claro que, na sua opinião, muitas das reações fora do programa foram exageradas e descontextualizadas: “Acho que foi exagerado por parte de muita gente… tentaram destruir o que eu disse. Houve certas coisas que não são assim tão lineares como pensam e como estão a tentar fazer passar.”

Apesar da saída, o ex-concorrente mantém-se ligado ao jogo através de uma pessoa especial: “Vamos continuar todos a apoiar a Inês, que isso é que importa. Vamos tentar que ela ganhe aquilo”, pediu aos seguidores.

Com este vídeo, Dylan procura fechar um capítulo marcado por polémicas e abrir espaço para ser visto além do jogo — com a promessa de que, fora da casa, existe uma versão de si que quer mostrar ao público.

Temas: Dylan Secret Story Dois às 10 Reality Show

